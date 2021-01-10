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الأحد، 10-01-2021 01:29 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8.5 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، على تداول 14 مليون سهم، موزعة على 3390 عقدا بقيمة تداولات إجمالية، بلغت 8.5 مليون دينار. 

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وارتفع مؤشر البورصة إلى النقطة 1682 بنسبة 0.30 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 36 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.

 

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  --(بترا)


 




 

 


 

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