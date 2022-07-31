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الأحد، 31-07-2022 12:57 م

بورصة عمان: تمديد أخير لشركات الوساطة

هيئة الاوراق المالية 2


الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة بورصة عمان الموافقة على التمديد الأخير للمهلة الممنوحة لشركات الوساطة لتحقيق متطلبات العضوية والمتطلبات الواردة في وثيقة المتطلبات الإدارية والفنية الواجب توفرها حتى تاريخ 2022/12/31.

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ويأتي قرار المجلس بحسب التعميم الصادر في حزيران الماضي استناداً إلى أحكام المادة (24) من نظام العضوية في شركة بورصة عمان لسنة 2018.


وكان المجلس قرر في كانون الثاني 2022 تمديد مهلة توفيق أوضاع شركات الوساطة المالية الأعضاء حتى تاريخ 2022/6/30، واستثنى المتطلبات الفنية من قرار مجلس إدارة البورصة؛ إذ يجب على شركات الوساطة تحقيقها (المتطلبات الفنية) وفقاً للأطر الزمنية المحددة لها في وثيقة المتطلبات الإدارية والفنية، ومنها المتطلبات الفنية ذات الأولوية رقم (1) كتشغيل نظام إدارة الأوامر (OMS)، التي يجب الالتزام بتحقيقها في موعد أقصاه 2022/3/31.


وبحسب المادة 12 من تعليمات التحقيق والتفتيش والتدقيق تعاقب الجهات المخالفة لأحكام هذه التعليمات بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: (التنبيه، الإنذار، غرامة مالية، إيقاف الأوراق المالية المدرجة عن التداول، نقل الأسهم المدرجة في البورصة من سوق إلى سوق أدنى، نقل تداول الأسهم المدرجة في البورصة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة، إيقاف العضو عن العمل، إلغاء الإدراج في البورصة، إلغاء العضوية في البورصة".



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