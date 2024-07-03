بورصة عمان: 100% نسبة التزام الشركات بتقديم تقرير الاستدامة السنوي لعام 2023

الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي، إن نسبة 100 بالمئة من الشركات المدرجة في بورصة عمان، والملزمة بتقديم تقرير الاستدامة السنوي لعام 2023 وعددها 22 شركة، زودت البورصة بالتقرير ضمن المهلة المحددة في قواعد تقديم تقرير الاستدامة الصادرة عن البورصة، وذلك من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني.

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وأشار إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، وتعكس اهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة .



وأوضح "وفق قواعد تقديم تقرير الاستدامة، فإنه يتوجب على الشركات المكونة لعينة المؤشر القياسي ASE20، إضافة إلى أي شركة كانت ضمن عينة المؤشر المذكور، تزويد البورصة بتقرير الاستدامة، وذلك وفقاً للمبادئ والمعايير العالمية خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية في حال كان منفصلا عن التقرير السنوي، أما إذا كان مدمجا مع التقرير السنوي فعلى الشركة تقديمه مع التقرير السنوي خلال 3 أشهر من تاريخ إنتهاء سنتها المالية".



وأضاف الوظائفي أن البورصة عممت تقارير الاستدامة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن التعاميم والإفصاحات (تقارير الاستدامة).



وبين أن إلزام شركات عينة الرقم القياسي ASE20 منذ عام 2022 بإصدار تقرير الاستدامة، جاء لتعزيز جاذبية الشركات المدرجة وتعزيز الشفافية والإفصاح في سوق رأس المال الوطني وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الاستدامة، حيث يساعد تقرير الاستدامة على تعزيز المعرفة بأداء الشركات وإنجازاتها على الصعد كافة، ومدى التزامها واهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة، ويسهم في تسهيل الوصول إلى هذه المعلومات لجميع الأطراف ذات العلاقة، ويسمح لهذه الأطراف بتقييم أداء الشركة وتكوين نظرة شاملة عنها لتمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل موضوعي وواضح، وذلك في ضوء تصاعد الاهتمام بهذه المعلومات من قبل المستثمرين المحليين والأجانب لأهميتها في اتخاذ القرار الاستثماري.



يشار إلى أن بورصة عمان بدأت بجهودها لنشر الوعي والتعريف بأهمية الاستدامة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها وتطبيق معايير الاستدامة (البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة)، حين انضمت إلى مبادرة البورصات المستدامة في عام 2016، وأعدت عددا من المنشورات التعريفية حول الاستدامة، إضافة إلى الدليل الإرشادي حول إعداد تقارير الاستدامة، بهدف تشجيع الشركات على تبني ممارسات الاستدامة والإفصاح عنها بشكل دوري.



كما تعمل البورصة باستمرار على تنظيم الورش التدريبية للشركات للتعريف بأهمية إصدار تقارير الاستدامة وكيفية إعدادها وفقاً لأحدث المعايير، وتم التوقيع عام 2022 على اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لنشر الوعي وتدريب شركات عينة الرقم القياسي، حول الإفصاحات المتعلقة بالتغير المناخي وإصدار الدليل الخاص بذلك، لتمكين هذه الشركات من الإفصاح عن الأمور المتعلقة بالتغير المناخي ضمن تقرير الاستدامة الصادر عنها، وبذلك تكون البورصة الأولى في المنطقة والخامسة على العالم التي تطلق مثل هذه المبادرة.