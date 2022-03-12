بورصة قطر تحقق مكاسب أسبوعية بقيمة 100 مليون ريال

الوكيل الاخباري - حققت القيمة السوقية للأسهم القطرية، ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بلغت قيمته 100 مليون ريال (27.4 مليون دولار).

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ووفقا لتقرير التداولات الأسبوعي الصادر، السبت، عن بورصة قطر، بلغت القيمةُ السوقيةُ لأسهم البورصة في نهاية الأسبوع الماضي 768.6 مليار ريال، مقابل 768.5 مليار ريال الأسبوع قبل الماضي.



وبلغت قيمة تداولات الأسهم 5.7 مليار ريال، من خلال تداول 1.7 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 90476 صفقة.



وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسهمُ 31 شركة، في حين تراجعت أسهم 16 شركة.

وارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 170نقطة، وبنسبة نمو 1.26 بالمئة، ليغلق عند مستوى 13633 نقطة.