بورصة قطر تخسر 3 مليارات دولار من قيمتها السوقية في أسبوع

الوكيل الاخباري- تكبدت بورصة قطر خسائر بقيمة 11 مليار ريال (3 مليارات دولار) خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

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وذكر تقرير التداولات الأسبوعية الصادر عن بورصة قطر اليوم السبت، أن القيمة السوقية للأسهم المتداولة، أغلقت عند 757 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 768 مليار ريال بنهاية الأسبوع قبل الماضي.



وأغلق المؤشر العام للأسهم عند مستوى 13397 نقطة، متراجعا بنسبة 1.73 بالمئة، بمقدار 235 نقطة.



ووفقا للتقرير، بلغت قيمة تداولات الأسهم 5.4 مليار ريال، نتيجة تنفيذ أكثر من 98 ألف صفقة، مشيرا إلى ارتفاع أسهم 27 شركة، وتراجع أسهم 19 شركة.



وعلى مستوى المساهمة القطاعية، تراجعت خلال الأسبوع الماضي مؤشرات 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات الذي هبط بنسبة 5.6 بالمئة، يليه مؤشر قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 2.6 بالمئة، ثم مؤشر قطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة 0.75 بالمئة، وأخيرا مؤشر قطاع التأمين الذي انخفض بنسبة 0.44 بالمئة.

بترا