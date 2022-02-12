بورصة قطر تستعد لإدراج أول صندوق متداول للذهب

الوكيل الاخباري- أعلنت بورصة قطر، اليوم السبت، عن استعدادها لإدراج أول صندوق متداول للذهب قريبا، حيث وصلت هيكلة الصندوق للمراحل الأخيرة، وسيتم تقسيم أصوله إلى وحدات حتى تتم عملية تداولها مثل الأسهم التقليدية.

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ويلبي الصندوق الجديد، رغبة شريحة واسعة من المستثمرين في السوق القطري الذين يتطلعون للاستثمار في الذهب دون شرائه على شكل سبائك بشكل مباشر.



ويتتبع الصندوق وفقا لموقع بورصة قطر اليوم، أداء الذهب، حيث يمكن شراء وبيع وحدات الصندوق مباشرة من خلال بورصة قطر، أو عبر شركات الوساطة المرخص لها في البورصة.



وحقق الذهب مكاسب بلغت نسبتها 25 بالمئة خلال عام 2020 غير أنه سجل انخفاضا بنسبة 5 بالمئة عام 2021.

بترا