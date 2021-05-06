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الخميس، 06-05-2021 09:49 ص

بورصة موسكو عند مستويات تاريخية

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الوكيل الاخباري- أغلقت بورصة موسكو تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع تاريخي، وذلك بعد ارتفاع مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX إلى مستوى 3643 نقطة.

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وأنهى المؤشر MICEX تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 1.85% وسجل المؤشر 3643.56 نقطة، وسجل بذلك أعلى مستوى على الإطلاق.

في حين صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.2% إلى 1535.67 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء صعود البورصة الروسية مدعوما بتفاؤل المستثمرين حيال التعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة كورونا المستجد، وارتفاع أسعار النفط أمس بالأسواق العالمية.

يذكر أن برميل مزيج "برنت" العالمي صعد خلال تعاملات أمس إلى نحو 70 دولارا للبرميل، مسجلا أعلى مستوى منذ شهر مارس الماضي، لكن أسعار الذهب الأسود عادت للانخفاض في التعاملات المسائية ليوم الأربعاء بعد صدور بيانات مخزونات الخام الأمريكية.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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