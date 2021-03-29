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الإثنين، 29-03-2021 10:48 ص

بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

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الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الاثنين، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
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وبحلول الساعة 10:28 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX بنسبة 0.52% إلى 3508.36 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS بنسبة 0.51% إلى 1457.32 نقطة.

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار بنحو طفيف أمام الروبل الروسي، وبلغ سعر صرف الدولار مستوى 75.79 روبل بزيادة مقدارها 14 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك).

في حين تم تداول اليورو عند 89.03 روبل بارتفاع مقداره 6 كوبيكات عن سعر إغلاق أمس، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

 




 

 


 

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