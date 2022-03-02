الأربعاء 02-03-2022
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الأربعاء، 02-03-2022 10:59 ص

بورصة موسكو مغلقة لليوم الثالث

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الوكيل الاخباري- واصل البنك المركزي الروسي اليوم الأربعاء تعليق التعاملات في بورصة موسكو لليوم الثالث على التوالي، لكنه قال إنه سيسمح بمجموعة محدودة من العمليات لأول مرة هذا الأسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السابع.

وتحاول روسيا جاهدة اتخاذ عدة إجراءات لحماية اقتصادها من آثار العقوبات الغربية، وأوقفت التداولات أكثر من مرة في السوق المالية منذ الغزو، إلا أن هذا الأمر لم يفلح باعتراف محافظة البنك المركزي الروسي نفسها، التي قالت أمس إن العقوبات المفروضة على البنك المركزي تعني أنها لا تستطيع التدخل لمنع تدهور الروبل.

ويقدر معهد التمويل الدولي أن حوالي 40٪ إلى 50٪ من احتياطيات روسيا التي قُدرت رسميًا بنحو 640 مليار دولار منتصف فبراير الماضي باتت تحت العقوبات أي بعيدة المنال.

وأكدت محافظة البنك المركزي الروسي أنه تم ضخ مليار دولار لتهدئة الروبل حتى الآن.

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