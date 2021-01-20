الأربعاء 20-01-2021
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الأربعاء، 20-01-2021 04:22 م

بورصة موسكو والروبل في المنطقة الخضراء

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الوكيل الاخباري - ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كذلك صعد الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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وصعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX، بحلول الساعة 14:36 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.79% إلى 3470.34 نقطة.


فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.06% إلى 1485.92 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.


وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 11 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 75.57 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 16 كوبيكا إلى 89.19 روبل.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم 



 




 

 


 

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