بوريل يتحدث عن موقف الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي

الوكيل الاخباري- شدد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الخميس، على أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الآن أي خطط للتخلي عن الغاز الطبيعي من روسيا.

اضافة اعلان

وجاء التصريح في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي قد تشمل فرض حظر على استيراد النفط الروسي، وسط انقسام بشأن ذلك بين الدول الأوروبية.



وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، في مقابلة أذيعت اليوم الخميس في محطة "كادينا سير" الإسبانية: "إذا كان من الممكن استبدال النفط (الروسي)، فكل شيء مختلف عن الغاز (الروسي)".



وأضاف المسؤول الأوروبي قائلا: "سوق النفط عالمية وهناك موردون آخرون. الغاز مسألة مختلفة، إنه ليس مصدر طاقة فقط. لا يمكن استبدال الغاز بأي منتج بتروكيماوي آخر. لم تتم مناقشة إغلاق صمام الغاز الروسي في الوقت الحالي".

روسيا اليوم