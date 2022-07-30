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السبت، 30-07-2022 09:45 ص

بيانات اقتصادية جديدة تعزز مواصلة رفع معدلات الفائدة

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الوكيل الاخباري - ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بقوة في الربع الثاني، بعد أن عزز تأزم سوق العمل، الأمر الذي قد يفاقم ارتفاع التضخم ويعطي دافعا إضافيا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع معدلات الفائدة.

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وأظهرت بيانات تسارع إنفاق المستهلكين في حزيران، على الرغم من أن هذا الارتفاع مرتبط بزيادة سعر البنزين بجانب مجموعة من السلع والخدمات الأخرى، مع صعود الأسعار الشهرية إلى أعلى مستوياتها منذ 2005.


 وساهم ارتفاع التضخم في انكماش الاقتصاد 1.3 بالمئة في النصف الأول من هذا العام، مما يجعله على شفا الركود، بحسب وكالة رويترز.


وكان الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة وذلك للمرة الثانية على التوالي في خطوات متسارعة من قبل صانعي السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أكثر من 4 عقود. ( سكاي نيوز


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