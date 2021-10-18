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الإثنين، 18-10-2021 03:57 م

بيانات حديثة عن مخزون النفط السعودي

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الوكيل الاخباري- أظهرت مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، أن مخزونات النفط الخام في السعودية تراجعت في أغسطس الماضي، فيما ارتفعت صادرات الذهب الأسود للمملكة.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام السعودية انخفضت بواقع 1.941 مليون برميل إلى 133.164 مليون برميل في أغسطس الماضي.

كذلك أظهرت البيانات ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية بواقع 0.123 مليون برميل يوميا على أساس شهري في أغسطس، إلى 6.450 مليون برميل يوميا.

فيما يتعلق بالمصافي في السعودية، قالت "جودي" إن استهلاك المصافي السعودية من الخام ارتفع في أغسطس الماضي بواقع 0.064 مليون برميل يوميا إلى 2.521 مليون برميل يوميا.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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