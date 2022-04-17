بيانات رسمية.. وافدون أميون يعملون بالحكومة الكويتية

الوكيل الإخباري - كشفت بيانات حكومية رسمية عن وجود أميين وافدين في الكويت يعملون حصرا في الحكومة فقط، ولا وجود لهم في القطاع الخاص.



وأظهرت بيانات "سوق العمل" أن إجمالي أعداد الأميين في الكويت بنهاية 2021 بلغ 276 شخصا من بينهم مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى 274 مقيما، منهم 266 وافدا و8 وافدات وجميعهم يعملون بالقطاع الحكومي.



وتراجعت أعداد الأميين في الكويت بنحو 31% خلال 5 سنوات، إذ كان عددهم يبلغ 402 شخص، بينهم مواطنان في نهاية ديسمبر 2017 مقارنة بـ 276 نهاية العام الماضي، نقلاً عن صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد.

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