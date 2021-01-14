بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

الوكيل الاخباري -

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قال البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، إن السيولة النقدية الفائضة لديه قد ارتفعت بواقع 15 مليون دينار أردني.وبحسب موقع البنك المركزي الأردني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، فقد ارتفعت السيولة الفائضة فيه بواقع 15 مليون دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع.وبلغت السيولة الفائضة في البنك المركزي الأردني، يوم الأربعاء 13 يناير / كانون الثاني الجاري 2.899 مليار دينار، مقابل 2.884 مليار دينار، يوم الثلاثاء 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع.وأوضح المركزي في بيان له، أن قيمة الاحتياطات الإلزامية استقرت عند 1.231 مليار دينار.وأشار إلى أنه لم يتم عقد اتفاقيات إعادة شراء لليلة واحدة مع البنك، يوم الثلاثاء 12 يناير / كانون الثاني الجاري.وأضاف المركزي في بيانه: "تم اليوم الخميس إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 100 مليون دينار".يشار إلى أن السيولة النقدية في البنك المركزي، تعني قدرته على تسديد جميع التزاماته نقداً، والاستجابة لطلبات الائتمان أو منح القروض الجديدة، ويستدعي ذلك توفر نقد سائل لديه أو إمكانية الحصول عليه عن طريق تسييل بعض أصوله.