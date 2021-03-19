الجمعة 19-03-2021
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 19-03-2021 09:56 م

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

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الوكيل الاخباري -  بلغ إجمالي رصيد الاحتياطات الأجنبية (ذهب وعملات) في نهاية أول شهرين من العام الحالي 10.98 مليار دينار (15.49 مليار دولار) مقارنة مع 11.28 مليار في نهاية العام الماضي، بحسب جدول الاحتياطي الأجنبي على موقع البنك المركزي الأردني.
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وبذلك يكون مقدار الانخفاض في رصيد الاحتياطات الأجنبية للمملكة خلال أول شهرين من العام الحالي 304.4 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 %.

ويعرف الاحتياطي الأجنبي، بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.

والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين)، وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.

ووفقا للجدول، بلغ احتياطي العملات الأجنبية 10.38 مليار دينار في نهاية شباط (فبراير) الماضي مقارنة مع 10.55 مليار في نهاية العام 2020 بنسبة تراجع 1.3 %.

 




 

 


 

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