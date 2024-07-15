الإثنين 15-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 15-07-2024 02:20 م

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

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الوكيل الاخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر حزيران من عام 2024 نمواً نسبته 2.1%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، ليبلغ 455.8 مليون دينار (642.9 مليون دولار). أما خلال النصف الأول من عام 2024 فقد شهد الدخل السياحي انخفاضًا بنسبة 4.9% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، ليسجل ما قيمته 2.3 مليار دينار (3.3 مليار دولار) ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 7.9%.

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