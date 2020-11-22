بيان صادر عن البنك المركزي

الوكيل الاخباري -

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أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن عدد الشركات التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول شهدت تراجعا كبيرا وبنسبة 51%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وأوضحت البيانات أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي وصلت إلى 2056 شركة وفي عدة قطاعات مختلفة، مقارنة مع 4224 شركة تم تسجيلها في خلال الفترة ذاتها من العام الماضي الفين وتسعة عشر .وتراجع وفقا للبيانات حجم رأس مال تلك الشركات ليصل الى 71.5 مليون دينار حتى نهاية شهر تشرين أول من العام الحالي، مقارنة مع 168 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2019 .وكانت أكثر القطاعات التي شهدت تسجيلا للشركات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي هو قطاع الخدمات، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في هذا القطاع 709 شركة ، أما القطاع الصناعي فوصل عدد الشركات المسجلة فيه 659 شركةأما القطاع التجاري فبلغ عدد الشركات المسجلة فيه 319 شركة، وتذيل قطاعي الزراعة والمقاولات قائمة عدد الشركات المسجلة منذ بداية العام الحالي، فعدد الشركات التي سجلت في قطاع المقاولات بلغ 69 شركة، أما في قطاع الزراعة فوصلت إلى30 شركة فقط.