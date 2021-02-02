بيان صادر عن البنك المركزي

الوكيل الاخباري -

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أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي، تراجعاً في مؤشرات أداء النشاط الاقتصادي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، خاصة الناتج المحلي الإجمالي الذي واصل انكماشه على مدى الربعين الثاني والثالث.وكشفت بيانات البنك أن الاقتصاد المحلي حقق انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة بنسبة 1.5%، وذلك في أول 9 شهور من العام الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام 2019.ويرى البنك المركزي، أن "أداء الاقتصاد الأردني جاء متأثراً بتداعيات جائحة كورونا، التي بدأ تأثيرها في منتصف شهر آذار/مارس من العام الماضي، واستمر خلال الفترات اللاحقة".وحول أبرز القطاعات المساهمة في الانكماش، فقد جاءت الصناعات التحويلية في المقدمة وبواقع نصف نقطة مئوية من الانكماش المتحقق. وقطاعات النقل والتخزين والاتصالات والتي ساهمت بأربعة أعشار النقطة المئوية من الانكماش، ومن ثم الخدمات الاجتماعية بواقع ثلاثة أعشار النقطة المئوية.وساهمت قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والتخزين والاتصالات، إضافة إلى قطاع الخدمات الاجتماعية، مجتمعة، بـ 80% من الانكماش المتحقق في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي.يشار إلى أن القطاعات الاقتصادية الفرعية شهدت إما تراجعاً أو تباطؤاً في الأداء، حيث شهدت قطاعات الزراعة وخدمات المال والتأمين والعقارات، ومنتجي الخدمات الحكومية، تباطؤا في أدائها.