بيان صادر عن وزارة المالية



الوكيل الاخباري -

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قالت وزارة المالية، إن فترة الإغلاق الاقتصادي الكامل لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد تسبب بتراجع الإيرادات المحلية بمقدار 728.1 مليون دينار.وأضافت في النشرة المالية لشهر كانون الثاني الماضي، أن الإيرادات المحلية انخفضت خلال عام 2020 بحوالي 727.9 مليون دينار، مقارنة عما كانت عليه في عام 2019.وأوضحت أن سبب التراجع الرئيسي في الايرادات المحلية يعود إلى فترة الإغلاقات لمواجهة جائحة كورونا والتي تسببت بتراجع الايرادات بمقدار 826.9 مليون دينار خلال شهر آذار وحتى نهاية أيار 2020، ثم بدأت الايرادات المحلية تتحسن في الشهور اللاحقة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة الى ان وصلت محصلة الانخفاض إلى 727.9 مليون دينار.