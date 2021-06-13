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الأحد، 13-06-2021 03:32 م

بيتكوين .. أول ترقية منذ أربع سنوات

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الوكيل الإخباري - تمت الموافقة على أول ترقية لعملة بيتكوين منذ أربع سنوات من قبل المعدنين حول العالم، وتمثل هذه لحظة نادرة للإجماع بين أصحاب المصلحة.

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ويقول خبراء التشفير: إنها خطوة كبيرة جدًا بالنسبة للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، وتسمى الترقية Taproot، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر.


وعندما يحدث ذلك، فإنه يعني قدرًا أكبر من الخصوصية والكفاءة في المعاملات، والأهم من ذلك، أن التحديث يفتح إمكانات العقود الذكية، وهي ميزة أساسية لتقنية البلوك تشين التي تقضي على الوسطاء حتى بالنسبة لأكثر المعاملات تعقيدًا.

 

وتعد Taproot مهمة لأنها تفتح مجالًا واسعًا من الفرص لرجال الأعمال المهتمين بتوسيع نطاق استخدام بيتكوين.


وعلى عكس ترقية بيتكوين لعام 2017 – التي تسببت بحدوث انقسام أيديولوجي – تتمتع Taproot بدعم عالمي تقريبًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذه التغييرات هي تحسينات تدريجية إلى حد ما على التعليمات البرمجية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

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