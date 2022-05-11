الأربعاء 11-05-2022
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الأربعاء، 11-05-2022 02:00 م

بيتكوين تتراجع 55% من ذروتها في نوفمبر

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الوكيل الاخباري- تراجعت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية "بيتكوين" بنسبة 55% تقريباً من ذروتها في نوفمبر، وباتت 40% من قيمة محافظ المستثمرين في العملة المشفرة أقل من استثمارها الأولى، وفقاً لبيانات جديدة من شركة Glassnode.

وترتفع هذه النسبة أكثر عند عزل المحافظ الحديثة التي دخلت خلال الأشهر الستة الماضية بعد بلوغ "بيتكوين" ذروتها عند حوالي 69 ألف دولار.

وفي الشهر الماضي وحده، سقطت 15.5% من جميع محافظ "بيتكوين" في خسارة غير محققة، حيث انخفضت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 31 ألف دولار.

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