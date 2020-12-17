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الخميس، 17-12-2020 12:41 م

بيتكوين تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق

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الوكيل الاخباري - سجلت العملة المشفرة "بيتكوين" مستوى قياسيا جديدا اليوم، تجاوز 23 ألف دولار (23159) دولار وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق. محطمة بذلك الرقم القياسي التاريخي الثالث.

رأى الخبير المستقل، منصور غوسينوف، اليوم الخميس، أن سعر البيتكوين، قد يصل إلى 25 ألف دولار بحلول نهاية العام الجاري، على سبيل المثال، إذا استثمر الأمريكيون أموال إعاناتهم لفيروس كورونا في شراء العملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم ولكن، على الأرجح، لن يكون نمو العملة المشفرة بهذا القدر الكبير.

قال الخبير المستقل، منصور غوسينوف: "هناك احتمال أنه بحلول نهاية العام، ستتجاوز عملة البيتكوين 25 ألف دولار، ولكن، حسب رأيي، سيكون هذا سيناريو سيئًا. هذه زيادة بنسبة 26 بالمئة في أسبوعين، وإذا أخذنا الربع، فإنها زيادة بـ2.3 مرة".

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وأوضح متابعاً "عادة ما ينمو البيتكوين بهذا المعدل في نهاية الدورة، ثم يأتي السوق الهابط. أعتقد أن السعر، إذا ارتفع، لن يرتفع بقدر كبير حتى نهاية العام".


ولفت الخبير إلى أن ارتفاع سعر البيتكوين حتى 25 ألف دولار قد يعود سببه إلى استثمار نشط من قبل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه "إذا حصل مواطنو الولايات المتحدة على إعانة جديدة من الحكومة [لتعويض الخسائر الناجمة عن وباء كورونا]، فإن الجميع سيشترون بشدة البيتكوين. أعتقد أن الأسواق الأخرى لن ترفع سعره على هذا النحو، يبدو لي هكذا".


في ليلة الخميس، جدد سعر البيتكوين أعلى ارتفاعين متتاليين على الإطلاق في وقت واحد - أولاً، تجاوز علامة 22 ألف دولار، ثم 23 ألف دولار.


المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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