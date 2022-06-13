بيتكوين تقود خسائر العملات المشفرة

الوكيل الاخباري- واصل اللون الأحمر سيطرته على منصات تداول العملات الرقمية ليقفز إجمالي الخسائر إلى نحو 235 مليار دولار، وسط مخاوف شديدة من تأثير بيانات التضخم الأميركية على سوق الـ"كريبتو".



وأدى إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي عن انتهاء مشتريات السندات والتأكيد على احتمال رفع سعر الفائدة الشهر المقبل إلى رد فعل سلبي في أسواق الأسهم.



ومع الإعلان عن بيانات التضخم الأميركية، قد تكون هي الضربة القاصمة لسوق الـ"كريبتو"، إذا جاءت أسعار المستهلك أعلى من المتوقع.



وإذا كانت النتيجة أقل من التوقعات البالغة 8.3%، فيجب أن يتم تسعير احتمال تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أسرع.

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