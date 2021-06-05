بيتكوين واليوان الرقمي.. أيهما يطيح بالآخر من مملكة العملات المشفرة؟

الوكيل الاخباري- يرى المستثمر الأمريكي الشهير، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة استثمار في العالم، راي داليو، أن عملة ”بيتكوين“ قد تواجه يوما ما منافسة شرسة من اليوان الرقمي الصيني.



وفي مقابلة له مع شبكة ”سي إن بي سي“، سلط الملياردير وقطب الأعمال داليو، الضوء على اليوان الرقمي الصيني باعتباره عملة ناشئة محتملة واحتياطية جديدة في العالم.



وتحدث عن مخاوف بشأن تنظيم محتمل لـ ”بيتكوين“ في الولايات المتحدة.



وتخطو الصين خطوات واسعة صوب تدشين عملتها الرقمية الخاصة، حيث يعتزم البلد الآسيوي حاليا طرح عملته الرقمية الوطنية للبنك المركزي، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة لعام 2022، وهو ما يمثل تتويجاً لمشروع اليوان الرقمي، الذي بدأ في العام 2014.



وفي حال نجاح اليوان الرقمي، فستصبح الصين أول اقتصاد رئيسي يُصدر عملته الرقمية الخاصة.



كما أقر راي داليو بأن الصين في برنامج عملتها الرقمية أبعد بكثير من الولايات المتحدة، وأن هذا الدوران الأسرع قد يمنح اليوان الرقمي ميزة تنافسية على الدولار الرقمي القادم.

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المصدر: إرم