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الثلاثاء، 20-09-2022 01:23 م

بينهم بلد عربي.. البنك الدولي يعلن قائمة الدول الـ10 الأعلى تضخما في أسعار الغذاء

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الوكيل الاخباري- أعلن البنك الدولي عن لائحة الدول التي تتصدر قائمة تضخم أسعار الغذاء. ويظهر على لائحة الدول الـ10 بلد عربي وحيد، هو لبنان الذي يأتي في المركز الثاني عالميا.

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وحسب البنك الدولي، فإن زيمبابوي جاءت في المركز الأول بنسبة تضخم تبلغ 353%، فيما حل لبنان في المركز الثاني عالميا بنسبة 240%، وفنزويلا في المركز الثالث.

 

ولفت إلى أن "منظمة الأمم المتحدة للطفولة أصدرت مؤخرا تقريرا يحذر من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يهدد أكثر من 58 مليون شخص شخصا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك 29.5 مليون طفل في لبنان والسودان وسوريا واليمن، بسبب الصراع المتصاعد في المنطقة".

وأوضح البنك، أنه "لا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية في الدول مرتفعا. حيث أظهرت المعلومات المأخوذة من الشهرين الأخيرين بين مايو وأغسطس 2022 والتي تتوفر عنها بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفاعا في معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل تقريبا، 93.3% من البلدان منخفضة الدخل، و90.9% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، و93% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، شهدت مستويات تضخم أعلى من 5%".

 


 

روسيا اليوم

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