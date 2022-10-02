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الأحد، 02-10-2022 09:24 ص

تأسيس مجلس أعمال أردني مع اقليم كردستان العراق

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الوكيل الإخباري - وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك مع اتحاد مستثمري كردستان العراق، لتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين.

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وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ورئيس اتحاد مستثمري كردستان أحمد ريكاني إلى تدعيم علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال من الطرفين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير العمل المشترك وبما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية بينهما.


وحسب بيان للجمعية، اليوم الأحد، تهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال الأردني والعراقي، وبما يسهم بزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية بين البلدين وتبادل المعلومات الاستثمارية وزيارات الوفود التجارية.


وتعد المذكرة التي وقعت على هامش منتدى الاستثمار الأردني مع إقليم كردستان، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردني أمس السبت، في عمان، خطوة مهمة لتعميق العلاقات الثنائية على مختلف المستويات ودعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل من خلال استقطاب الاستثمارات العراقية من إقليم كردستان.


وأكد الطباع أن مذكرة تأسيس مجلس الأعمال المشترك تأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على تفعيل دورها في تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة واستقطاب الاستثمارات.


وبين أن مجتمع الأعمال الأردني يتطلع لتوسيع أنشطة الأعمال التجارية والاستثمارية ودخول الصناعات الأردنية بشكل أكبر إلى السوق العراقية من خلال إقليم كردستان.


وأشار الطباع إلى أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تسعى إلى وضع خطة عمل مشتركة تستهدف عقد لقاءات مستمرة بين الجانبين لتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

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