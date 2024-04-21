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الأحد، 21-04-2024 10:40 ص

تايوان: سنبحث مع أمريكا كيفية استخدام التمويل الجديد

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد إنها ستناقش مع الولايات المتحدة كيفية استخدام التمويل المقدم للجزيرة ضمن حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار، معظمها مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل.

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والولايات المتحدة هي أهم دولة تدعم وتورد أسلحة لتايوان على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.


وتواجه تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، ضغوطا عسكرية متزايدة من الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها. وترفض حكومة تايوان هذا.


وعبرت وزارة الدفاع التايوانية عن الشكر لمجلس النواب الأمريكي على الموافقة على الحزمة التشريعية يوم السبت، قائلة إن هذا يظهر الدعم الأمريكي "القوي" لتايوان.


وأضافت الوزارة أنها "ستنسق استخدامات الميزانية ذات الصلة مع الولايات المتحدة من خلال آليات التبادل القائمة، وستعمل جاهدة على تعزيز قدرات الاستعداد القتالي لضمان الأمن القومي والسلام والاستقرار في مضيق تايوان".


وتشكو تايوان منذ عام 2022 من تأخر تسليم الأسلحة الأمريكية، مع تركيز المصنعين على توفير الإمدادات لأوكرانيا لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.




 




 

 


 

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