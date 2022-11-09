الأربعاء 09-11-2022
الوكيل الاخباري

الحزن يخيم على الجامعة الاردنية بعد وفاة الدكتور أسامة الربابعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الحبس 3 سنوات لـ6 أشخاص أدينوا بغسيل الأموال

نقابة المجوهرات تعلن عن تسعيرة ثانية في المملكة خلال ساعتين

سيدة عربية تجري عملية شفط دهون في عمّان فتدخل العناية الحثيثة

إطلاق منصة لاستقبال طلبات الاستفادة من صندوق دعم الصناعة

الخدمات العامة: العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات عمالية تصل إلى الاتجار بالبشر

توقعات بإنتاج 15 ألف طن من زيت الزيتون في جرش

أسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء

إرسال طائرة مساعدات إغاثية إلى نيجيريا

 
الأربعاء، 09-11-2022 11:41 ص

تباطؤ التضخم في الصين للمرة الاولى منذ عامين

794r679467946794r89o5780o


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في الصين الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تباطؤا كبيرا في معدل التضخم داخل الصين للمرة الأولى منذ كانون الأول 2020.

اضافة اعلان


وأشارت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الصيني إلى أقل من التوقعات وأقل من القراءة السابقة له، بما يعكس انخفاض الطلب بسبب إجراءات التشديد الوبائية الصارمة داخل الصين، فضلا عن اضطرابات الإنتاج الذي تضرر أيضا جراء الإغلاقات.


ووفقا للبيانات الرسمية، فقد سجل التضخم بأسعار الجملة داخل الصين خلال شهر تشرين الأول الماضي 2.1 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهو أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 2.4 بالمئة، كما أنه أقل من القراءة السابقة البالغة 2.8 بالمئة، وكان النصيب الأكبر من الزيادة في أسعار الطاقة.


وخلال نفس الفترة، سجل مؤشر أسعار المنتجين داخل الصين تراجعا أيضا، لينكمش بواقع 1.3 بالمئة على أساس سنوي، بعدما كانت التوقعات تشير لانكماشه بنحو 1.3 بالمئة فقط، وكانت قراءته السابقة قد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمئة.


بترا


إقرأ ايضا
96284Image1

مؤشر نيكي يتراجع عن أعلى مستوى في شهرين

1 - Copy

نقابة المجوهرات تعلن عن تسعيرة ثانية في المملكة خلال ساعتين

image (4)

بلجيكا.. إضراب عام اليوم احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية

_127474547_gettyimages-1211442310

إيلون ماسك يبيع أسهماً في شركة "تيسلا" بنحو أربعة مليارات دولار

ذهب1

أسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء

20836710651657313336

الأسهم الأميركية ترتفع لثالث جلسة على التوالي مع ترقب نتائج الانتخابات النصفية

أخبار متعلقة
1596380166202672900

أسعار النفط تستقر متأثرة بمخاوف ضعف الطلب في الصين

c559ee6e-8758

محضر الفيدرالي: هناك حاجة لسياسة أكثر تشددا لكبح التضخم

image (57)

الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

germany

أكبر اقتصاد في أوروبا قد يسجل ركودا في 2023

1208436656

صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي.. ويحذر من الأسوأ

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

الصين: لا تعديل على سعر النفط بالسوق المحلية