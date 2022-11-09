تباطؤ التضخم في الصين للمرة الاولى منذ عامين

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في الصين الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تباطؤا كبيرا في معدل التضخم داخل الصين للمرة الأولى منذ كانون الأول 2020.

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وأشارت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الصيني إلى أقل من التوقعات وأقل من القراءة السابقة له، بما يعكس انخفاض الطلب بسبب إجراءات التشديد الوبائية الصارمة داخل الصين، فضلا عن اضطرابات الإنتاج الذي تضرر أيضا جراء الإغلاقات.



ووفقا للبيانات الرسمية، فقد سجل التضخم بأسعار الجملة داخل الصين خلال شهر تشرين الأول الماضي 2.1 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهو أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 2.4 بالمئة، كما أنه أقل من القراءة السابقة البالغة 2.8 بالمئة، وكان النصيب الأكبر من الزيادة في أسعار الطاقة.



وخلال نفس الفترة، سجل مؤشر أسعار المنتجين داخل الصين تراجعا أيضا، لينكمش بواقع 1.3 بالمئة على أساس سنوي، بعدما كانت التوقعات تشير لانكماشه بنحو 1.3 بالمئة فقط، وكانت قراءته السابقة قد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمئة.



بترا