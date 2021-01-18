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الإثنين، 18-01-2021 11:46 ص

تباين في أسعار الذهب بمصر

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الوكيل الاخباري - تباينت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين بين ارتفاع وانخفاض، حيث ارتفع سعر غرام 24 بينما انخفض سعر غرام 21.

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وبحسب بوابة "صدى البلد" المصرية فقد انخفضت أسعار الغرام عيار 21  بصورة كبيرة مقارنة بالأسبوع الماضي، بعد موجة من الارتفاع غير المسبوق وصلت معه إلى مستوى تاريخي، حيث تخطى سعر غرام الذهب عيار 21 حاجز الـ 900 جنيه، ليسجل 920 جنيها.

ولذلك اعتبر الخبراء التراجع الحاصل تراجعا كبيرا، حيث سجل اليوم الاثنين سعر غرام الذهب عيار 21، 800 جنيها.


يشار إلى أنه وفي نوفمبر الماضي انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 778 جنيها، فيما سجل نفس الغرام الأسبوع الماضي 808 جنيها، وارتفع نهاية الأسبوع قبل الماضي ليسجل 833 جنيها للغرام.


أما غرام الذهب عيار 24 فقد شهد ارتفاعا حيث سجل اليوم الاثنين 914 جنيها، ومثله سعر غرام الذهب عيار 22 حيث سجل 838 جنيها.


أما سعر غرام الذهب عيار 18 فقد سجل اليوم 686 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14، 533 جنيها.


فيما بلغ سعر أوقية الذهب عيار 24،  اليوم الاثنين، 28434 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 6400 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الذهب عيار 24، اليوم، 914286 جنيها.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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