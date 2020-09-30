تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود

الوكيل الإخباري - قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاربعاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الاول المقبل بقيمة صفر.

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ولفتت الهيئة ، أنها ذات القيمة التي تم تحديدها لشهر ايلول الحالي.

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