الأربعاء 30-09-2020
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الأربعاء، 30-09-2020 02:25 م

عند صفر

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود

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وقود


الوكيل الإخباري - قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاربعاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الاول المقبل بقيمة صفر.

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ولفتت الهيئة ، أنها ذات القيمة التي تم تحديدها لشهر ايلول الحالي.

 

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