تجارة إربد والوكالة الفرنسية للتنمية تبحثان التعاون في مجال التدريب

الوكيل الإخباري - بحث رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة اليوم الأحد مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن لورنت دوريز، سبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين الطرفين.

اضافة اعلان



وقال الشوحة إن مركز التدريب في الغرفة الذي يمنح 18 شهادة معتمدة في عدد من الدورات المهنية المتخصصة والمعتمدة من قبل الجامعات الأردنية، يطمح لتعزيز التعاون مع الوكالة في الجوانب التدريبية المهنية التي من شأنها رفع اقتصاديات الأسر والسكان في إطار المسؤولية ورفد الجهود الرامية إلى مواجهة مشاكل الفقر والبطالة.



ودعا الشوحة الوكالة الفرنسية إلى دعم توجهات الغرفة بمشاريع تدريبية تتعلق بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنعكس آثارها إيجابا على الأفراد والأسر والمجتمع، لافتا إلى أن مركز التدريب مستعد للتعاون مع الوكالة في هذا الجانب.