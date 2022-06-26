الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام جمع التبرُّعات

قرار حكومي حول التعيين على الوظائف المُحدثة والشَّاغرة لجميع الوزارات

تعطيل مكتب أحوال وجوازات المفرق الثلاثاء

نزيل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ 46 عاما في الأردن

إحالة 4 محافظين في الداخلية إلى التقاعد - أسماء

عقل يتوقع ارتفاع المحروقات بين 3.5 – 6 قروش / لتر الشهر القادم - أرقام

الأمانة تحدد 11 موقعاً لبيع وذبح الاضاحي - أسماء

مستوطنون يواصلون تجريف أراضٍ في الأغوار الشمالية

مربي المواشي تكشف أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة

شقيقة الأردنية التي قتلها زوجها في الإمارات تروي تفاصيل الحادثة

الأحد، 26-06-2022 03:10 م

تجارة إربد والوكالة الفرنسية للتنمية تبحثان التعاون في مجال التدريب

89731515_1658720657616724_7176020844076859392_n


الوكيل الإخباري - بحث رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة اليوم الأحد مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن لورنت دوريز، سبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين الطرفين.

اضافة اعلان


وقال الشوحة إن مركز التدريب في الغرفة الذي يمنح 18 شهادة معتمدة في عدد من الدورات المهنية المتخصصة والمعتمدة من قبل الجامعات الأردنية، يطمح لتعزيز التعاون مع الوكالة في الجوانب التدريبية المهنية التي من شأنها رفع اقتصاديات الأسر والسكان في إطار المسؤولية ورفد الجهود الرامية إلى مواجهة مشاكل الفقر والبطالة.


ودعا الشوحة الوكالة الفرنسية إلى دعم توجهات الغرفة بمشاريع تدريبية تتعلق بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنعكس آثارها إيجابا على الأفراد والأسر والمجتمع، لافتا إلى أن مركز التدريب مستعد للتعاون مع الوكالة في هذا الجانب.

 

 


إقرأ ايضا
M63A4562

عقل يتوقع ارتفاع المحروقات بين 3.5 – 6 قروش / لتر الشهر القادم - أرقام

2022_6_23_12_55_40_130

الصين: دعم نقدي لمن يستبدل سيارته القديمة بأخرى كهربائية

1849106-1759614545

هبوط قوي في طاقة النفط الإنتاجية الفائضة عالميا

62-011401-whatsapp-image-2021-03-31-at-11.08.01-pm_700x400

الكاظمي في الرياض لبحث التعاون الاقتصادي والتهدئة بالمنطقة

1-1208327

4 دول تحظر استيراد الذهب الروسي - أسماء

620222591430219677000

أسعار الذهب محليا الأحد

أخبار متعلقة
520222911183805040091

كيف سيستفيد الأردن من مبادرة الشراكة الصناعية مع مصر والإمارات؟

thumbs_b_c_f8c7cd99f40e22c301f8f81ec8775050

190 مليون دولار تحويلات الاردنيين في قطر خلال 5 أشهر

image

صندوق استثماري مشترك بـ10 مليارات دولار بين الأردن والإمارات ومصر

403100

خبراء: الاستثمار بالشحن البحري درع واق ضد الأزمات اللوجستية

0L5A1502 - Copy

564 مليون دولار لتغطية ضمانات الاستثمار في الأردن

4wuOXMjsSHmmqrZ3DPRTf7PtEvYHNDWh8KD5Hpzx

2.75 مليار دولار من البنك الدولي كقروض وتمويل للأردن