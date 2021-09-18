تجارة الأردن تبحث واقع علاقات المملكة الاقتصادية مع بريطانيا

الوكيل الإخباري - بحث رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، مع السفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس واقع العلاقة الاقتصادية والتجارية التي تربط الأردن مع بريطانيا وآليات تطويرها بالمرحلة المقبلة ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.

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وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، أشار الكباريتي خلال اللقاء، إلى أهمية دور التمثيل الدبلوماسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضرورة توحيد الجهود بالمرحلة المقبلة لتجاوز التبعات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.



ولفت الكباريتي للدور المهم الذي تلعبه غرفة تجارة الأردن من خلال تمثيلها للقطاع التجاري بعموم المملكة و عضويتها الفاعلة بمجلس إدارة الغرفة التجارية العربية البريطانية لتشجيع وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.



واكد ضرورة تعميق العلاقات وتوسيع شبكات التواصل والتعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانب العربي والبريطاني من جهة والأردني والبريطاني من جهة أخرى خصوصا بقطاعات السياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والصناعة الدوائية والبنوك والتمويل.



واشار الكباريتي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى أهمية التنسيق لعقد مؤتمر اقتصادي أردني بريطاني بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية البريطانية لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ونقل المعرفة والخبرات.



بدوره، أكد السفير الدباس استعداده للتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة الأردن لتوجيه الجهات والمستثمرين الذين يرغبون بزيارة الأردن وتزويدهم بكل المعلومات التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والمباشرة في ترتيبات عقد المؤتمر الاقتصادي المقترح بالتعاون مع الغرفة العربية البريطانية.

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