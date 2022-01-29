تجارة الأردن: مقبلون على نظام عالمي جديد

الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الى وضع استراتيجية اقتصادية عربية - روسية شاملة، أساسها التقدم الروسي العلمي والصناعي العريق والإمكانيات العربية الواسعة.

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واكد الكباريتي خلال مشاركته بمنتدى الأعمال الروسي- العربي، الذي عقد في دبي، ضرورة العمل على تسويق واستقطاب الاستثمارات المشتركة للوصول الى تحالف اقتصادي يوازي التحالفات العالمية الكبرى.



وحسب بيان صحفي للغرفة، اليوم السبت، اشار الكباريتي خلال مشاركته بالمنتدى الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية واتحاد الغرف العربية ومجلس الأعمال العربي الروسي، الى ان العلاقات العربية الروسية تاريخية وتعد نسيجا طويلا من التواصل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.



وقال "أتحدث عن الاقتصاد ولا أتحدث عن التبادل التجاري فقط ولكن عن التعاون الذي يعني البحوث العلمية المشتركة ونقل المعرفة والعلوم والاستثمارات المبنية على التكنولوجيا الحديثة وليست مقتصرة فقط على العقارات".



واضاف الكباريتي "ان العالم مقبل على نظام عالمي جديد، فالنظام العالمي بعد جائحة فيروس كورونا سيكون مختلفا تماما بظهور العديد من القوى الاقتصادية التي تتنافس على إدارة هذا النظام"، موضحا ان التنافس الأكبر بالمستقبل سيكون على الأمن الغذائي، حيث تعد روسيا من الدول الكبيرة المنتجة للسلة الغذائية العالمية، وكذلك الطاقة فالعالم العربي وروسيا يشكلان المخزون الأكبر عالميا.



وقال الكباريتي "مع جائحة كورونا أصبحنا عالما آخر والظروف التجارية التقليدية أصبحت خلفنا، وانبثقت آليات اقتصادية جديدة ما يتطلب استشراف مستقبل علاقات الطرفين العربي والروسي"، مبينا ان الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة يتطلب تحولات وأنماط جديدة من التعاون والتنسيق.



واشار الى ان آفاق العمل والتعاون بين العالمين العربي وروسيا كبيرة وواسعة ولدى الاقتصاديين والمستثمرين والشركات في الطرفين رغبة كبيرة في بناء جسور التعاون والتنسيق والاستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات، وصولاً إلى التكامل والتشارك.



وشدد الكباريتي على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الجانبين العربي والروسي، لا سيما بمجالات الاستثمار بالقطاعات الجديدة الحديثة والمتطورة، وفي الأمن الغذائي والزراعي والبنى التحتية والطاقة النظيفة.



وشارك بالمنتدى الذي عقد تحت عنوان "روسيا والعالم العربي: الفرص الجديدة في الواقع الجديد"، وضمن فعاليات معرض (اكسبو 2020 دبي)، عدد من رؤساء وأمناء الغرف العربية، ومستشارون وخبراء من الجانبين العربي والروسي.



وناقش المنتدى آفاق تطور العلاقات الروسية العربية في الواقع العالمي الجديد وسبل تطوير التعاون العربي الروسي في عدد من المجالات منها التمويل، الاستثمار، نظم المعلومات، الاقتصاد الرقمي، القطاع الزراعي وقضايا الأمن الغذائي، الطب والصيدلة، والقطاع اللوجستي والخدمات.



وناقش كذلك دور رائدات الأعمال في ظل الاتجاهات العالمية الجديدة ودور الاتحادات العربية والروسية في مساعدة المصدّرين الروس والعرب وتعزيز الشراكات التجارية العربية الروسية، وآليات التخفيف من الصدمات التي أحدثها انتشار فيروس كورونا خلال العامين الماضيين.



ومجلس الأعمال الروسي العربي هيئة تعمل على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين مؤسسات الأعمال الروسية والعربية، ويساعد بإقامة اتصالات العمل بين رجال الأعمال.



وجرى توقيع اتفاقية إقامة مجلس الأعمال الروسي العربي بين الغرفة التجارية الصناعية في روسيا الاتحادية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عام 2002.