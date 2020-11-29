الأحد 29-11-2020
الوكيل الاخباري

والدة أصغر طبيب ضحية كورونا للوكيل : والده لم يودعه وهو ابني البكر - صور

أسعار الذهب الأحد 29/11/2020

زريقات للوكيل: مسموح لذوي مرضى كورونا أخذ معلومات المريض بين الساعة ٣-٤ يوميا- فيديو

الأمانة للوكيل : استثناء 2020 من العمر التشغيلي للمركبة - فيديو

بريطانيا أول دولة ستبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا

الجمارك تحبط تهريب حاوية بضائع

توضيح هام من التربية حول طلبة المدارس

وفيات الأحد 29/11/2020

لجنة الأوبئة: المصابون من كبار السن ناقلون لكورونا لمدة طويلة

إعلان هام من التربية والتعليم - رابط




الأحد، 29-11-2020 11:27 ص

تجارة عمان: أسبوع التنزيلات مستمر حتى مساء الاثنين

10202011154317794065196


الوكيل الإخباري - قالت غرفة تجارة عمان، إن أسبوع التنزيلات والتخفيضات بالسوق المحلية سيستمر حتى مساء غد الأثنين، لوجود حركة تسوق مقبولة، وسط التزام لافت بشروط الصحة والسلامة العامة.

اضافة اعلان

واكد عضو مجلس ادارة الغرفة سلطان علان في تصريح صحفي اليوم الاحد، أن اسبوع التنزيلات والتخفيضات الذي يشمل مختلف أصناف البضائع جاء عوضا عن يوم "الجمعة البيضاء"، كونه يتزامن مع الحظر الشامل الأسبوعي.


واشار علان الى أن غالبية القطاعات التجارية المشاركة بالتنزيلات والتخفيضات لمست تحسنا في مبيعاتها وعوضت جزءا من حالة التراجع في النشاط التجاري التي لازمتها منذ بداية جائحة فيروس كورونا.


واضاف إن المتسوقين تمكنوا من الحصول على البضائع التي يرغبونها بأسعار منافسة والاستفادة من التخفيضات التي طرحتها المحال والشركات.


ودعا علان الى ضرورة دراسة الأثر الايجابي الذي تحقق خلال اسبوع التنزيلات ومحاولة استنباط افكار تحاكي حاجة المحلات الاصغر والمنتشرة في عموم المملكة، من خلال دعم مهرجانات التسوق بشكل شمولي.


يذكر ان غرفة تجارة عمان استضافت اجتماعا الأسبوع الماضي لإدارات المولات والمراكز التجارية الكبرى العاملة بالعاصمة عمان بهدف التنسيق والتعاون، لإنجاح اسبوع التنزيلات بما يخدم القطاع التجاري والمواطنين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202026113310548935453

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

ذهب

أسعار الذهب الأحد 29/11/2020

oilIrq

وزير النفط العراقي يتوقع ارتفاع أسعار البترول في 2021

3202017215340642987402

مطالب بإصدار أوامر دفاع بشأن القروض والإيجارات

maxresdefault

صناعة عمان تدعو لتعزيز الاستثمارات الصناعية بين الأردن والمانيا

120172110212432

الفائض التجاري القطري يهبط نحو 40% الشهر الماضي

أخبار متعلقة
520201317137436150119

ارتفاع أسعار الذهب محليا

2F0C3FB2-711B-429E-BF29-F343CB39E1B4

262 ألف برميل نفط عراقي ورد للأردن الشهر الماضي

3202017215340642987402

تراجع صافي أرباح البنوك 67.1 % في 9 أشهر

4202027163150843067476

تراجع مبيعات المشتقات النفطية 13.1% بالأردن

520201317137436150119

أسعار الذهب بالأسواق المحلية مستقرة

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

394.3 مليون يورو مساعدات تنموية للأردن من ألمانيا