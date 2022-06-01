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الأربعاء، 01-06-2022 10:43 ص

تجارة عمان تدعو لتعزيز التجارة بين الاردن وفلسطين

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الوكيل الإخباري - دعا مجلس ادارة غرفة تجارة عمان الى ضرورة بذل المزيد من الجهود للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن وفلسطين وتجاوز العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال المجلس خلال لقاء عقد مع نقابة تجارة المواد الغذائية في الخليل إن الوقوف إلى جانب الاقتصاد الفلسطيني واجب وطني لتمكين الأهل هناك ودعم صمودهم في وجه غطرسة الاحتلال.


وحسب بيان للغرفة اليوم الاربعاء، أشار المجلس إلى أن الأردن كان وسيبقى السند الأول للأشقاء الفلسطينيين، وقضيته العادلة على سلم أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني بكل المحافل الدولية، انطلاقا من العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع الشعبين.


واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الذي يرأس كذلك النقابة العامة لتجار المواد الغذائية في الأردن، عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأردن وفلسطين وضرورة ترجمتها على أرض الواقع وتجاوز المعيقات والعراقيل التي تقف أمام حركة مبادلات البلدين التجارية.


وقال الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء من مجلس إدارة النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، إن الغرفة حريصة على بذل الجهود لإحلال المنتجات الأردنية داخل السوق الفلسطينية مكان مثيلاتها المستوردة من دولة الاحتلال، وهذه رغبة فلسطينية أيضا لتعزيز المبادلات التجارية مع المملكة.


وأضاف ان الأرضية المشتركة والإرادة موجودتان للتعاون بين البلدين، وأن مهمة غرفة تجارة عمان هي تحويل هذه الإرادة إلى واقع.


وأشار إلى حرص الغرفة على تنفيذ مبادرة طرحتها سابقا لإقامة معرض دائم للصناعات الفلسطينية بمقرها وإطلاع الوفود العربية والأجنبية والقطاع الخاص الأردني على المنتجات الفلسطينية للمساعدة في الترويج للمنتج الفلسطيني في العالم ودعم صمود القطاع التجاري والصناعي الفلسطيني .


وبين أن الغرفة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة منصة ومعرضا إلكترونيا للترويج للمنتجات الأردنية ودول أخرى، بحيث تكون فلسطين الشريك الأول فيها بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية.


وقال الحاج توفيق أن المنصة تهدف إلى تبادل المعلومات وعرض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة وبناء شراكات جديدة على مستوى القطاع الخاص مع شركاء المملكة التجاريين.


وشدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعديل بروتوكول "باريس" لتسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين ومساعدة الاقتصاد الفلسطيني على الانسلاخ عن اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي.


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