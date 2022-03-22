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الثلاثاء، 22-03-2022 01:29 م

تجارة مدينة روسية تتضاعف مع الإمارات

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الوكيل الاخباري- كشف نائب عمدة موسكو، فلاديمير يفيموف عن ارتفاع حجم التجارة بين موسكو والإمارات بمقدار الضعفين في عام 2021 ، مقارنة بالعام الذي قبله 2020. 

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وقال يفيموف، الذي يشغل منصب نائب عمدة موسكو للسياسة الاقتصادية والعلاقات العقارية والملكية، إن حجم التبادل التجاري بين العاصمة الروسية والإمارات العربية المتحدة زاد في العام 2021 بنسبة 116% وتجاوز 1.1 مليار دولار.

وأضاف المسؤول الروسي، أن الإمارات تعد وجهة تجارية واعدة، ومن بين العوامل التي تجذب الشركات للعمل في هذه الدولة يمكن الإشارة إلى الضرائب التفضيلية والاقتصاد التنافسي ومعدلات الاستيراد المنخفضة والموقع الجغرافي المناسب.

وتابع قائلا: "زادت التجارة الروسية مع هذه المنطقة (الإمارات) في العام 2021 بنسبة 64.5% وبلغت 5.36 مليار دولار ، في حين بلغت حصة موسكو من إجمالي التجارة 20.6%، وزادت التجارة بين موسكو والإمارات بنسبة 116% العام الماضي وتجاوزت 1.1 مليار دولار".

وأشار نائب عمدة العاصمة الروسية إلى أن موسكو هي المصدر الروسي الرئيسي للسلع غير السلعية (غير الطاقة) إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث تمثل 26% من إجمالي هذه السلعة المصدرة، لافتا إلى أن حجم الصادرات الصناعية زاد بنحو 10.5 مرة، لتصل إلى 462.15 مليون دولار في عام 2021. 

وتربط روسيا والإمارات علاقات قوية واستراتيجية، وتعمل موسكو وأبوظبي على تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز التبادل التجاري، كما أطلق البلدان صندوقا مشتركا للاستثمار في مشاريع مشتركة.

 

روسيا اليوم

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