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الخميس، 09-03-2023 12:14 م

تجار: الأردن يعد المصدر الأول للمستوردات الغذائية في السوق القطرية

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الوكيل الإخباري - أكد مستوردون وتجار قطريون، أن الأردن يمثل المصدر الأول على مستوى المنطقة لمستوردات قطر من المواد الغذائية والتمور.

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وقالوا إنهم بدأوا بالتجهيز لاستقبال شهر رمضان منذ أكثر من شهرين، ومضاعفة مستوردات المنتجات الغذائية بشكل خاص من السوق الأردني الذي يمثل اليوم مصدرا مهما لمستوردات السوق القطري من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية وبشكل خاص التمور الأردنية بأصنافها وخاصة "المجدول".


وأشار خالد بوشرباك، وهو مدير شركة قطرية للاستيراد والتصدير، إلى أن جودة الإنتاج الأردني من هذه المواد تسهم في تعزيز الإقبال الاستهلاكي المحلي عليها، وأصبحت تشكل مكونا رئيسا من مكونات مائدة الأسرة القطرية ومختلف أسر المقيمين في قطر من مختلف الجنسيات سواء العربية أو الأجنبية.


وسجلت واردات السوق القطري من التمور الأردنية خلال عام 2022، ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع واردات عام 2021.


واستوردت قطر نحو 111 طنا من مختلف أنواع التمور الأردنية العام الماضي، وفقا لبيانات إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.


ويصدر الأردن للسوق القطري نوعين أساسيين من التمور هما المجدول والبرحي.


وكان تجار أغنام في قطر أعلنوا خلال الأيام القليلة الماضية، عن توفير أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام بمُناسبة قرب حلول شهر رمضان المُبارك من دول مُختلفة في المنطقة تشمل الأردن وسوريا وتركيا وإيران وأرمينيا والصومال.


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