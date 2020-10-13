تجار يطالبون بقرارات سريعة لتجاوز الأزمة الاقتصادية

الوكيل الإخباري - قال مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، إن نهج التشاور والحوار والشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة يجب ان يكون عنوان المرحلة للخروج من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة، داعيا الى قرارات سريعة ومدروسة تبث الأمل في النفوس وتعيد الثقة مع المواطن.

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وشدد المجلس في بيان اصدره اليوم الثلاثاء، على ضرورة ان تنظر الحكومة الجديدة للقطاع الخاص على انه شريك حقيقي ومساهم رئيسي بالتنمية، ما يتطلب رسم "خارطة طريق" واضحة المعالم لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع التجارية والخدمية.



واكد رئيس مجلس ادارة الغرفة خليل الحاج توفيق، أن الوضع الراهن الذي يعيشه الاقتصاد الوطني وبخاصة جراء أزمة كورونا، يتطلب المكاشفة والمصارحة وبناء الثقة وتشخيص القطاعات كلا على حده، ووضع حلول استثنائية وجذرية توفر أرضية صلبة للقطاعات الاقتصادية للنهوض من جديد وادامة اعمالها.



ورأى ان المعالجات والقرارات الاقتصادية التي رافقت احتواء أزمة الجائحة، لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تلبي الطموحات وتسببت بأضرار كبيرة لبيئة الاعمال بالمملكة وأثرت على حركة النشاط التجاري برمته، وذلك لغياب التنسيق والشراكة مع القطاع الخاص.



