تحديث جديد في تويتر يسمح للمستخدمين بمتابعة الأسهم

الوكيل الاخباري- منذ فترة طويلة، سمح تويتر للمستخدمين بتضمين رموز مؤشرات الأسهم في تغريداتهم، ولكن اتخذت منصة التواصل الاجتماعي الآن خطوة إضافية لتسمح لمستخدميها بمتابعة رموز مؤشرات الأسهم هذه بذات الطريقة التي يمكنهم بها متابعة الأخبار الأخرى على المنصة.



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وأصبحت توفر القائمة أسهماً كاملة يمكن متابعتها، ويمكن الوصول إليها عبر "محدد المواضيع"، من خلال الضغط على "الأعمال والتمويل" ومن ثم "الاستثمار" ومن ثم "الأسهم"، وتتضمن اللائحة أسهم عدة مثل آبل وأمازون وعلي بابا وديزني وغوغل وجي بي مورغان وتيلا وزووم.

كما تتضمن اللائحة أيضاً، بلا شك، رمز مؤشر تويتر الخاص ، بالأضافة إنها ستضيف المزيد من الأسهم في الأسابيع المقبلة.





وشجعت الحسابات المالية على تويتر الخبر، إلّا أن رايان سيليرز، المعروف أيضاً باسم "OpenOutcrier"، أشار إلى أن المنصة لا تزال بحاجة إلى التخلص من مشكلة "الروبوتات"، مضيفاً في تغريدة: "ابحثوا في أي مؤشر وسيكون 90٪ منها مجرد روبوتات". ولم يرد تويتر على الفور للتعليق على الأمر يوم السبت.



ويأتي هذا التحديث بعد أكثر من 8 سنوات من إطلاق تويتر لأول مرة ميزة تتيح للمستخدمين النقر على مؤشرات الأسهم، وبعد( 11 )عاماً من السماح باستخدام علامة الدولار كوسم في التغريدات.

المصدر: CNN



