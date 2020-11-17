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الثلاثاء، 17-11-2020 09:01 ص

تحديد حصة العاملين الأجانب المسموحة للعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية في روسيا

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الوكيل الاخباري- وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، على مرسوم يحدد حصة العاملين الأجانب المسموحة في عدد من القطاعات الاقتصادية، وسيطبق المرسوم الجديد في العام 2021.

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ووفقا للمرسوم الذي نشر في البوابة القانونية للحكومة الروسية اليوم الاثنين، فإن الحصة المسموحة للعمال الأجانب في مجال الغابات وقطع الأشجار هي 50% من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع، فيما تبلغ في قطاع زراعة الخضروات 50%، وفي قطاع البناء 80%.


أما في قطاع النقل البري للركاب 24%، وفي مجال إدارة العقارات فهي 70%. وفيما يتعلق بقطاع البناء فإن الحصة لا تنطبق على جمهوريتي بورياتيا وداغستان الروسيتين ومنطقة أمور وموسكو.


المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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