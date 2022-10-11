الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الضريبة: سحب جوائز "فواتيري" إلكترونيا.. وتدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير

 
الثلاثاء، 11-10-2022 01:22 م

تحذير أممي: أزمة ديون خطيرة تجتاح الدول النامية

608ce8fd-91f4-4bd4-903e-b04745c2d242-800x549


الوكيل الإخباري - انضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، إلى مجموعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي حذرت من أن أزمة ديون خطيرة تتمكن الآن من أفقر مناطق العالم.

وقدر البرنامج في تقرير جديد أن 54 دولة، تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، بحاجة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر المدقع ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ.

اضافة اعلان


جاء في التقرير، الذي نُشر اليوم الثلاثاء "أزمة ديون خطيرة تنتشر في الاقتصادات النامية، واحتمال كبير بتدهور التوقعات".


يأتي هذا التحذير فيما يعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع وسط مخاوف من زيادة الركود العالمي وأزمات ديون في دول من سريلانكا وباكستان إلى تشاد وإثيوبيا وزامبيا.


ودعا أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، من بينها شطب الديون، وإضافة بنود خاصة إلى عقود السندات تتعلق بفترات الأزمات.


وبدون إعادة جدولة الديون بشكل فعال، سيزيد الفقر ولن يتم الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.


كما دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره إلى إعادة تقويم إطار العمل المشترك الذي تقوده مجموعة العشرين، وهي الخطة المصممة لمساعدة الدول التي تعرضت لمشاكل مالية بسبب جائحة كوفيد-19 على إعادة جدولة الديون. ولم يستفد منها حتى الآن إلا تشاد وإثيوبيا وزامبيا فقط.

 

البيان


إقرأ ايضا
germany

أكبر اقتصاد في أوروبا قد يسجل ركودا في 2023

upload_1663175328_282965780

مؤشر أسعار المنتجين في أميركا يرتفع 0.4% خلال أيلول بأكثر من التوقعات

6346b6fd0cc4e

الخرابشة يدعو ألمانيا للمبادرة بمشروع ربط كهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا

1665405629042

تراجع الدولار الأميركي عالميا

216001

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

thumbs_b_c_1cb0c6dbaf35091eaed334d7732c8edf

%2 نسبة تراجع أسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
بنك-استثمار-يتوقع-رفع-سعر-الفائدة-2-على-الأقل-خلال-الفترة-القادمة

خبير يكشف أثر رفع الفائدة على قروض الأردنيين

pic_162967

مؤشر البورصة يختتم تداولاته الأسبوعية على ارتفاع

1663755811074

رجال الأعمال والأردنية للمناطق الحرة تبحثان الفرص الاستثمارية مع وفد أذربيجاني

1663752238302

المنتدى الاقتصادي والبنك الدولي يناقشان تحديات الاقتصاد الوطني

32f8c4fd8d4c13a9f158bf501ca5bdf2

5 مشاريع أردنية ضمن قائمة استثمارات عربية قيمتها 3.4 مليار دولار

A6a0JvMB08JXOXCEQAgzPIcsbdC0XAsxbbnMKzRx

الأمين العام للأمم المتحدة : العالم مصاب بالشلل