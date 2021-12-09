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الخميس، 09-12-2021 09:11 ص

تحذير من ركود قطاع الإسكان وسعر الشقة يصل لـ 40 ألف دينار

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الوكيل الإخباري - ناشد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة الحكومة بالإسراع بإصدار تمديد الإعفاءات وعدم الانتظار لنهاية العام كالمعتاد لما في ذلك خدمة للقطاع الذي عانى العام الماضي من آثار جائحة كورونا.

وفي حذر العواملة من ركود قطاع الإسكان بسبب الارتفاع الذي سيطرأ على أسعار الشقق إذا لم تمدد الإعفاءات.

وبين أن عدم التمديد سيتسبب في تراجع الحركة الشرائية للقطاع بنسبة تراوح من 25-30% على أقل تقدير، مبينا أن القرار والممتد منذ 10 سنوات ساهم الى حد كبير في تنشيط القطاع العقاري. 

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وأشار إلى الأثر الكبير الذي نجم عن قرار الحكومة بتمديد الإعفاءات حيث عمل على تحريك القطاع والاقتصاد الوطني والتخفيف على المواطن الراغب بامتلاك شقة.

وذكر العواملة أن أرقام الإحصاءات الأخيرة أظهرت ارتفاعاً في مبيعات الشقق بسبب القرار السابق، ويتوقع وصولها إلى نحو 40 ألف شقة مع نهاية العام، مما ينعكس إيجابا، بتقديره، على المالية العامة وإيرادات دائرة الأراضي و ستمكن المواطن من شراء شقة وبخاصة الطبقة الوسطى الذين سيكون بمقدورهم الحصول على السكن الملائم.

 

ولفت العواملة إلى أن رسوم نقل الملكية في المملكة أعلى من الدول المجاورة وحتى أنها أعلى من كثير من دول العالم. الراي

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