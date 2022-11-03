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الخميس، 03-11-2022 04:48 م

تحرك جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

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الوكيل الإخباري - شهد سعر الدولار اليوم الخميس تحركاً طفيفاً مقابل الجنيه المصري داخل البنوك، بعد رفع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة 75 نقطة أساس لليلة واحدة، ليسجل الدولار اليوم داخل البنك المركزي سعر 24.14 جنيها للبيع ، و24.25 جنيها للشراء.

وكان سعر الدولار في مصر قد كسر حاجز الـ24 يوم الأحد الماضي بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس وتعويم الجنيه.

في بنك مصر سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.5 جنيه شراء و24.15 جنيها البيع.

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وفي البنك الأهلي سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.5 جنيه شراء و24.15 جنيها البيع.


وفي بنك القاهرة سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.0 جنيه للشراء و24.1 جنيها البيع.


وفي بنك الإسكندرية سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.15 جنيها للشراء و24.25 جنيها البيع.


وفي بنك قناة السويس سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.15 جنيها للشراء  و24.25 جنيها البيع.


في البنك التجاري الدولي سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.08 جنيها للشراء و24.18 جنيها البيع.

 

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