تحرك مصري بعد قرار أمريكا رفع الفائدة

الوكيل الاخباري- أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي، أن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة مرتين خلال فترة قصيرة، لمواجهة التضخم.

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وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية، عبر القناة الأولى المصرية، أنه بالنسبة لمصر فقد يقوم البنك المركزي بعقد اجتماع استثنائي قبل اجتماعه المقرر في 19 مايو الجاري، لرفع سعر الفائدة حسب رؤية لاحتواء معدلات التضخم.



وأوضح أن البنك المركزي الإنجليزي، قرر منذ ساعات قليلة، رفع سعر الفائدة بنسبة 25. 0 %، حيث وصل سعر الفائدة حاليا فى إنجلترا 1 %، موضحا أن معدلات الفائدة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كانت تقترب من الصفر تقريبا، لافتا إلى أن باقى البنوك فى الدول ستقوم برفع أسعار الفائدة.

روسيا اليوم