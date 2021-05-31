تحسن توقعات الطلب يرفع أسعار النفط

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، مدعومة بتوقعات إيجابية لنمو الطلب على الوقود في ربع السنة المقبل، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع أوبك+ المقرر هذا الأسبوع لمعرفة كيف ستكون استجابة المنتجين.



وبحلول الساعة الـ0614 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/آب مرتفعة 50 سنتا بما يعادل 0.7 في المئة إلى 69.22 دولار للبرميل بعد تحديد سعر التسوية عند أعلى مستوى في عامين يوم الجمعة. وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/تموز 66.87 دولار للبرميل، مرتفعا 55 سنتا أو 0.8 في المئة.



ويتجه كلا العقدين صوب تحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي مع توقع المحللين نمو الطلب على النفط بمعدلات تفوق المعروض رغم عودة صادرات الخام والمكثفات الإيرانية.

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المصدر: إرم