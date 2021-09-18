تحسن حجم التعاملات المصرفية مقارنة بالعام الماضي

الوكيل الاخباري- قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي، إن حجم التعاملات في سوق الصرافة المحلية خلال العام الحالي، أفضل مقارنة بعام 2020، الا انه لا يزال ضعيفاً مقارنة بسنوات ما قبل جائحة كورونا.

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وأضاف السعودي ، اليوم السبت، ان نشاط سوق الصرافة، ضعيف بالنسبة لهذا الوقت من السنة، إذ تراجعت الحوالات الواردة إلى الأردن خلال أيلول الحالي عن شهري آب وتموز الماضيين، فيما استقرت الحوالات الصادرة من المملكة حول معدلاتها الاعتيادية.



واعتبر أن ارتفاع نسب البطالة، وقلة السيولة بين أيدي المواطنين، عوامل تؤثر سلباً على القطاع المصرفي عموماً.