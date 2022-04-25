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الإثنين، 25-04-2022 01:08 م

تداول العملات المشفرة بالدرهم.. أبوظبي تمنح كراكن أول ترخيصا

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الوكيل الاخباري- أعلن سوق أبوظبي العالمي، اليوم الاثنين، عن انضمام بورصة "كراكن" إلى مجتمعه المتنامي لتداول الأصول الافتراضية.

وتعد "كراكن" أول منصة عالمية لتداول العملات المشفرة تحصل على تصريح مالي كامل لمزاولة خدمات تداول الأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي، لخدمة احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستوفت "كراكن" جميع شروط الموافقة من "سلطة تنظیم الخدمات المالیة" في سوق أبوظبي العالمي للسماح لها الآن بإطلاق وتشغيل منصتها متعددة الأطراف للتداول وخدمات "الحافظ الأمين" للأصول المودعة بالدرهم الإماراتي والأصول الافتراضية، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

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