تداول عقاري بقيمة 343 مليون دينار خلال كانون الثاني الماضي في الأردن

الوكيل الإخباري - أظهرت أرقام رسمية، أنه بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال شهر كانون الثاني الماضي 343 مليون ديناراً تقريباً، بارتفاع بلغت نسبته (%8) مقارنةً بذات الفترة من عام 2021.



وبحسب الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ (68) مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بالمرتبة الثانية بحجم تداول بلغ (47) مليون ديناراً تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بالمرتبة الثالثة (36) مليون ديناراً تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ (32) مليون ديناراً تقريباً.



وكشفت الأرقام أنه قد بلغت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول شهر كانون الثاني الماضي (75%) تقريباً، بمجموع 256 مليون ديناراً تقريباً.

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