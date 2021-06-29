تدني الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية بالأردن

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الوكيل الإخباري - تراجع حجم الاستهلاك المحلي من مختلف المشتقات النفطية إلى 3415 الف طن العام الماضي مقارنة مع من 4912 الف طن في عام 2016.وتوزعت كميات الاستهلاك على 463 الف طن من الغاز البترولي المسال، و1139 طن بنزين، و137 طنا من وقود طائرات، و83 طن كاز، و1313 طن سولار، و145 طنا من زيت الوقود، و135 طن اسفلت.وتطور الانتاج المحلي من النفط الخام من 0.3 الف برميل عام 2017 إلى 1.8 الف برميل عام 2020 والغاز الطبيعي من 3.6 مليار قدم مكعب عام 2017 الى 5.3 مليار قدم مكعب عام 2020.ووفق بيانات وزارة الطاقة التي أعلنتها أخيرا في تقريرها السنوي، تراجعت مستوردات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية، النفط الخام من 2978 الف طن عام 2016 إلى 2074 عام 2020، والغاز البترولي المسال من 327 الف طن الى 409 آلاف طن، والسولار من 967 الف طن إلى 910 آلاف طن، والبنزين من 832 الف طن إلى 773 الف طن، وقود الطائرات 64 الف طن عام 2016، وصفر عام 2020.وبحسب بيانات الوزارة، بلغت نسبة تأمين التزود بالطاقة الكهربائية 99 بالمئة، و22 بالمئة نسبة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء، و20 بالمئة نسبة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، و80 بالمئة نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وبلغ عدد مصادر التزود بالغاز الطبيعي 4 مصادر.وبلغت نسبة تأمين التزود بالنفط الخام والمشتقات النفطية 100 بالمئة، و45 يوما عدد ايام كفاية المخزون للنفط الخام، و30 يوما كفاية المخزون من الغاز البترولي المسال، و60 يوما كفاية المخزون من البنزين، و60 يوما كفاية المخزون من السولار.وبلغ عدد انظمة الطاقة الشمسية بقدرة 2 كيلو واط المركبة للأسر العفيفة والمستفيدة من المعونة الوطنية على حساب فلس الريف خلال المرحلة الأولى 2225 نظاما، وفي المرحلة الثانية 3316 نظاما.وبلغ عدد السخانات الشمسية التي جرى تركيبها بدعم نسبته 30 بالمئة للقطاع المنزلي 500 سخان شمسي، و181 نظام خلايا شمسية لدور العبادة حتى نهاية 2020، و13 مدرسة استفادت من المبادرة الملكية لتدفئة المدارس الحكومية.وتوزعت بقية الأرقام التي اعلنتها الوزارة، على 23 مزرعة استفادت من برنامج الخلايا الشمسية، و27 الف وحدة إنارة من خلال شركات التوزيع، و1888 نظام خلال شمسية على القطاع المنزلي بنسبة دعم 30 بالمئة، و27 مصنعا اجرت دراسات التدقيق الطاقي، منها 9 نفذت الدراسات، و1544 عدد المواقع المخدومة من خلال فلس الريف.وكشفت البيانات عن 21 منطقة مفتوحة للاستثمار في التقطير للصخر الزيتي العميق، واجرت الوزارة 324 تحليلا وفحصا كيميائيا ومعدنيا خلال 2020.واشارت الارقام إلى تحميل 2258 مليون برميل نفط خام عراقي على 12879 صهريجا اردنيا وعراقيا.وبلغت الطاقة الانتاجية لحقل الريشة الغازي 27 مليون قدم مكعب.وبلغت نسبة رضا متلقي خدمة طلبات المعلومات 97.4 بالمئة و87 بالمئة نسبة رضا الشركاء، و92.1 بالمئة نسبة سعادة متلقي الخدمة، و89 بالمئة نسبة اداء الموازنة (النفقات الجارية)، وبلغ عدد خدمات الدفع الإلكتروني المؤتمتة 5 خدمات، و16 نظاما إلكترونيا في الوزارة.